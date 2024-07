Due raid in abitazioni in città asportata anche una cassaforte

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 6 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDue furti indenunciati nella notte appena trascorsa in. Le case visitate dai ladri insistono in contrada Torre Alfieri e in via Cappuccini. Il primo furto, denunciato nella tarda serata di ieri, è stato portato a termine da ignoti che hanno forzato una finestra: entrati in casa rubavano 850 euro in contanti ed un paio di occhiali da sole. La conta del danno è comunque tutt’ora in corso di quantificazione. L’altro reato è stato consumato nella zona alta dellain via Cappuccini:in questo caso è stato infranto il vetro di una finestra e così i ladri si sono introdotti nell’abitazione. Qui i malviventi hanno addirittura asportato dal muro unaevidentemente per aprirla con comodo in altro luogo.