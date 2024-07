Dj set con Skin e concerto di Ayane L’Arena sul Mare è uno spettacolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Giornata clou per l’UlisseFest di Ancona. Fari puntati sulsulal Porto antico, dove Malikaregalerà al pubblico uno dei suoi pochi concerti estivi (ore 21.30). Alle 23.30 arriverà la star internazionale del programma,, protagonista di un dj set che si annuncia come un evento di ‘pura energia sonora’: una festa tutta da ballare in compagnia della carismatica cantante degli Skunk Anansie. Biglietti per i due concerti: https://ulissefest.it/evento/-dj-set). Tra gli ospiti più attesi c’è l’incontro con il filosofo Umberto Galimberti, che al Teatro delle Muse (ore 19) terrà una lectio magistralis sul tema ‘L’etica del viandante’. Ispirato dal nomadismo del viandante, Galimberti spiega come nell’età della tecnica l’unica etica possibile sia proprio quella che si fa carico dell’assenza di uno scopo e di una meta.