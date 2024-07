Cuginette stuprate a Caivano i due maggiorenni condannati a 13 e 12 anni di carcere

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 6 luglio 2024) Condanne a 13 e a 12di reclusione per i dueimputati nel processo sulle violenze sessuali aai ddelledi 10 e 12avvenute nell’estate 2023. A un anno di distanza, sono arrivate le prime condanne per una vicenda che ha sconvolto l’opinione pubblica. All punto da spingere il governo Meloni a promuovere interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana nel Parco Verde: il quartiere teatro degli abusi. Progetti e interventi portati a termine e molti dei quali in stato di ultimazione per uno dei punti più qualificanti dell’esecutivo.: 13 e 12di reclusione agli stupratoriLa sentenza è stata pronunciata dal giudice del Tribunale di Napoli Nord, al termine del processo celebrato con il rito abbreviato.