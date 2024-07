Cristina D’Avena | le dieci sigle più amate dai bimbi di ieri e di oggi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 luglio 2024), regina incontrastata dell’infanzia di un’intera nazione, spegnesessanta candeline. Con la sua voce cristallina ha rallegrato colazioni e merende di generazioni di bambini italiani, che correvano a piazzarsi davanti alla TV, in attesa di ascoltarla, prima di godersi una puntata (allora si chiamavano così) dei loro cartoni animati preferiti. L’attività della cantante bolognese inizia presto, prestissimo. A soli tre anni partecipa allo Zecchino d’oro con Il valzer del moscerino, classificandosi terza, per poi entrare nel Piccolo Coro dell’Antoniano. Nel 1981, l’autrice Alessandra Valeri Manera sta cercando una voce giovane per una sigla e l’Antoniano le propone, che incide così Bambino Pinocchio. Da quel momento, il sodalizio tra l’interprete e il mondo dell’animazione prende il via, per non interrompersi mai più.