Comsubin reparti molto speciali

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 6 luglio 2024) Orgoglio italiano, i subacquei e incursori «Teseo tesei» sono la punta di diamante delle nostre forze armate (e della Nato), addestrati per ogni tipo di crisi. «Appena riparato dietro al muretto ho visto due sbuffi di polvere, uno dietro l’altro, esattamente all’altezza della mia testa da dove sparavo un paio di secondi prima, non di più. Probabilmente era un cecchino» racconta il capitano di vascello Luigi Romagnoli, comandate del Goi, Gruppo operativo incursori della Marina. Assieme al Gos, il reparto dei palombari in grado di immergersi fino a 300 metri di profondità, sono l’ossatura del Com.Sub.In., il Comando del raggruppamento subacquei e incursori «Teseo Tesei», fiore all’occhiello delle forzeitaliane. La battaglia con i talebani in Afghanistan è durata tre ore con appoggio aereo, droni ed elicotteri.