Cazzullo a ’Fermo sui libri’ Il racconto dell’impero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Una giornata particolare, per citare una fortunata trasmissione, quella di Fermo, che domani pomeriggio avrà per ospite proprio Aldo, il giornalista che ha inventato il format televisivo. Si tratta del quinto appuntamento della rassegna ‘Fermo suipresenterà il suo libro dal titolo ’Quando eravamo i padroni del mondo. Roma l’Impero infinito’. Una rassegna bella e importante quella promossa dall’assessorato alla cultura di Fermo con la biblioteca Spezili, la direzione artistica di Oriana Salvucci e la colonna sonora del Conservatorio Pergolesi. Tema di quest’anno, gli Exempla, intesi, già come nell’antica tradizione medievale, come racconti edificanti che mirano sia al docere (insegnare) che al delectare (divertire).