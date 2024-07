Cavalcavia del Ghisallo al via lavori per manutenzione e sicurezza | modifiche alla viabilità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Milano, 6 luglio 2024 – Tutto pronto, a Milano, per alcuni interventi dideldel, necessari per allungare la ‘vita utile’ del manufatto e migliorare ladi coloro che percorrono la strada. I, dal costo complessivo di sei milioni di euro, dureranno circa un anno e mezzo. Nei mesi estivi, quando il traffico sulla strada è più contenuto, sono previsti isulle carreggiate, con ladei new Jersey, la sostituzione dei giunti, il rifacimento della pavimentazione e l’impermeabilizzazione dell’impalcato. Nel mese di luglio sarà garantita la percorrenza di due corsie per senso di marcia. Ad agosto la percorribilità si limiterà ad una corsia ed è prevista anche la chiusura di via Grate all’altezza del ponte e della prima corsia per tornare indietro in provenienza dalle autostrade.