Basket Preolimpico 2024 | Italia caccia all’impresa con la Lituania per cancellare la sconfitta col Portorico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) L’non ha nemmeno il tempo di metabolizzare lacontro il, che subito arriva la sfida cruciale contro lavalida come semifinale del torneodi San Juandi. Un derby europeo che, secondo le previsioni più accreditate alla vigilia, sarebbe dovuto andare in scena in finale, ovvero alla sfida decisiva per assegnare il pass per Parigi, ma ladegli uomini di coach Pozzecco contro ilha cambiato i piani. E proprio da quel KO amaro l’deldeve ripartire, per provare a sre le prime critiche subito piovute su una Nazionale che deve anche fare i conti con alcune assenze pesanti: su tutte, quella di Simone Fontecchio, giusto per fare un nome. TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE IL PROGRAMMA DI SAN JUAN TABELLONE E ACCOPPIAMENTI IL CALENDARIO DELL’IL REGOLAMENTO, CHI VA A PARIGIMa, ora, le assenze, le critiche, i dubbi, non contano: conta solo ritrovare lo spirito che ha guidato gli Azzurri a Tokyo 2020 per provare a tornare a vivere quel tipo di emozioni e a calcare di nuovo quel tipo di palcoscenico.