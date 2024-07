Autopsia di Manuela Petrangeli uccisa da uno spietato colpo di fucile al cuore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Roma, 6 luglio 2024 – E' stata raggiunta da due colpi, esplosi a distanza ravvicinata, circa un metro,, la fisioterapista 51ennegiovedì scorso a Roma. Sono questi, a quanto si apprende, i primi risultati dell'eseguita questa mattina presso l'istituto di medicina legale di Tor Vergata. Uno dei colpi esplosi con ila canne mozze l'ha colpita a un braccio mentre un altro, fatale, aluccidendola sul. In carcere con l'accusa di omicidio aggravato e detenzione abusiva di armi c'è il suo ex compagno Gianluca Molinaro che dopo il femminicidio si è costituito in una caserma dei carabinieri. Questa mattina davanti al gip nell'udienza di convalida si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le accuse contestate dai pm del pool antiviolenza, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, all'uomo, difeso dall'avvocato Eleonora Nicla Moiraghi, sono di omicidio aggravato e detenzione abusiva di armi.