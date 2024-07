Autonomia Schlein | Referendum anche nelle Regioni che non governiamo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 6 luglio 2024) ROMA – Sulcontro l’differenziata “ci ha premiato avere una posizione chiara e netta. Siamo stati in grado di parlare con una voce sola, tant’è che tutte le nostresi stanno muovendo per il. Chiedo però ai nostri consiglieri di presentare il quesitodove non abbiamo la maggioranza, perché voglio vedere chi lo vota e chi no”. Così la segretaria del Pd Ellydurante la replica alla direzione nazionale del partito. L'articolo: “che non” L'Opinionista. .