Argentina la macelleria sociale di Milei non si ferma Migliaia di dipendenti pubblici licenziati con un messaggio su whatsapp

(Di sabato 6 luglio 2024) Non sil’onda dei licenziamenti che sta investendo istatali nell’del presidente Javier. Solo alla fine del mese di giugno sono stati 2.300 i lavoratori di ministeri e pubbliche amministrazioni cui non è stato rinnovato il contratto di lavoro. I licenziamenti si aggiungono a quelli avvenuti negli scorsi mesi di marzo e dicembre che avevano colpito almeno 20mila persone, e riducono ulteriormente i programmi di assistenza per la popolazione vulnerabile, la lotta contro la violenza di genere e le politiche sulla memoria e riparazione per le vittime della dittatura militare. Secondo il governo si tratta di tagli in settori non necessari. Per i sindacati l’esecutivo sta smantellando enti che si occupano di interventi sociali fondamentali, le cui attività rischiano di essere definitivamente bloccate dalla mancanza di fondi e di personale.