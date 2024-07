Alisha Lehmann si unisce a Douglas Luiz dopo il passaggio da sogno alla Juventus

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 6 luglio 2024) 2024-07-06 12:38:24 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:afferma che per lei e il compagnoè un “” essere nello stesso clubaver completato questa mattina il. Il centrocampista brasilianoè arrivato la scorsa settimanadall’Aston Villa e anche il 25ennegiocherà per i bianconeri la prossima stagioneaver firmato un contratto triennale a Torino. Villa ha confermato di aver concordato con la Juve una cifra non resa nota per il nazionale svizzero, che se ne vaaver collezionato 74 presenze e 14 gol con il club.ha dichiarato al sito ufficiale della: “Sono molto contento, la Juve ha una grande storia, tanto che devo essere sincero: quando ho fatto le visite mediche ho visto tanti tifosi al JMedical, scendendo dmacchina ero un po’ nervoso, ma ora è tutto a posto.