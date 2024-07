Zengavó il commento a caldo dei due futuri genitori | come sta la primogenita

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 5 luglio 2024), la strutturale della piccola è andata bene: ildei due, Rosalinda e Andrea sono in attesa di stringere tra le loro braccia la. Lo scorso gennaio i due ex gieffini con entusiasmo e gioia hanno condiviso il bellissimo annuncio sui social. La famigliadopo l’ingresso di Chinu si allarga con l’arrivo della loro prima figlia. I due ex concorrenti del Grande Fratello non hanno ancora voluto svelare il nome scelto, e dunque non ci resta che scoprirlo nel momento in cui verrà alla luce. Leggi anche Cecilia Rodriguez ed Ignazio raccontano inediti momenti della cerimonia ildei dueAndrea nelle stories Instagram ha aggiornato i fan affermando: “La visita è andata molto bene era la strutturale è andata molto bene quindi siamo molto contenti”.