Vox aderisce ai Patrioti di Orban | Grati a Ecr e Meloni Procaccini | Saremo fianco a fianco per cambiare l’Ue

(Di venerdì 5 luglio 2024) La delegazione di Vox al Parlamento Ue ha deciso di aderire al nuovo gruppo “per l’Europa”, nato per iniziativa del premier ungherese Viktor. Il partito guidato da Santiago Abascal lascia dunque il gruppo di Ecr, in un clima comunque di profonda stima e con una prospettiva di solida collaborazione. “Vox esprime la suatudine e la sua forte amicizia con l’Ecr, il gruppo politico europeo al quale ha fatto parte finora e che ha un ruolo di primo piano nella lotta per Nazioni libere, sovrane, sicure e prospere. In modo del tutto speciale Vox esprime la propria amicizia verso Giorgiae Fratelli d’Italia. Giorgiaresterà sempre una socia, amica e alleata di Vox”, si legge nella nota ufficiale con cui Vox ha dato l’annuncio.