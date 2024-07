Ultimo saluto al ventenne morto in uno schianto a Turate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Si terranno oggi le esequie del ventitreenne Riccardo Legnani (nella foto). Alle 15, nella Chiesa dei Santi Bernardo e Giuseppe di Rescaldina verranno celebrati i funerali del giovanein un tragico incidente a(Como). La salma finora era rimasta a disposizione della magistratura di Como per gli accertamenti necessari a stabilire eventuali responsabilità nell’incidente. Per loche è costato la vita al giovane, è indagata una donna di 44 anni residente a Cogliate, i carabinieri della compagnia di Cantù stanno portando avanti gli accertamenti che chiariranno la dinamica dei fatti. Il ragazzo, mentre percorreva via Cavour, è caduto con la sua moto riportando lesioni gravissime. L’incidente era avvenuto intorno alle 21.30 del 26 giugno scorso lungo la strada che conduce verso il centro di