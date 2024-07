Tutte le sfortune di Deschamps che nessuno vuole raccontare

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 5 luglio 2024) Diamine, ci risiamo. Francia ai quarti di finale dell’Europeo, di cortissimo muso: soltanto due autoreti e un rigore segnato. Nella storia della competizione mai era successo che una squadra arrivasse tanto in là senza aver realizzato nemmeno un gol su azione. È toccato a quella di Didier. Mais naturellement! Il generale fortunato, “Didì la chance”. O come più si divertono a chiamarlo i francesi – al di là delle Alpi il fattore C diventa organo femminile – “la chatte à Dédé”. L’uomo che fece il patto con la buona sorte. Fino a vincere tutto da calciatore. E a rivincere tutto o quasi – manca appunto l’alloro continentale – da allenatore. Certo il cammino dei Bleus in Germania, finora, si presta alla narrativa. “È un’etichetta che mi disturba? Niente affatto”,rispondeva ai giornalisti il 13 giugno, quando il torneo doveva ancora cominciare (ma qualcuno evidentemente non ha saputo resistere).