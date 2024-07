Startlist cronometro Tour de France 2024 oggi | orari e ordine di partenza pettorali tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Venerdì 5 luglio andrà in scena la settima tappa delde. Siamo arrivati a un momento cruciale della Grande Boucle: spazio alla primaindividuale, che andrà in scena su un percorso non semplice di 25,3 km da Nuits-Saint-Georges a Gevrey-Chambertin. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DIDELDEDALLE 13.05 () Tadej Pogacar si presenterà in maglia gialla con 45 secondi di vantaggio su Remco Evenepoel e 50” su Jonas Vingegaard: lo sloveno proverà a difendersi dal belga, sulla carta più quotato nelle prove contro il tempo, mentre il danese cercherà di battere un colpo. La classifica che ne uscirà stasera sarà rivoluzionata. Di seguito la, i, glidi, il programma dettagliato, il palinsesto tv edelladelde