Spagna-Germania 2-1 dts De La Fuente | I miei giocatori sono insaziabili

(Di venerdì 5 luglio 2024) “Questo è il momento per apprezzare ciò che abbiamo realizzato. A livello fisico, vedremo come possiamo migliorare nei prossimi giorni.sicuro che tutti ipronti per la semifinale, stanno giocando ad un livello molto alto”. Lo ha detto il ct della, Luis De La, dopo la vittoria batticuore ai quarti di Euro 2024 contro lapadrona di casa: “Iorgoglioso di allenarecosì. Molti di loro li conosco da molti anni.abituati a competere ai massimi livelli e hanno l’opportunità di vincere il torneo. Questa squadra competerà sempre. C’è sempre spazio per migliorare, ovviamente, ma non possiamo mettere in dubbio il loro orgoglio, la loro qualità e il loro impegno”.