Sono io sono tornata La cantante di Amici torna in pubblico dopo anni tanto cambiata

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’ex allieva dicon un nuovo singolo e nuovo look. Nell’ultima edizione del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è stata Sarah Toscano, forse un po’ a sorpresa, ad avere la meglio sugli altri. Qualcuno ha polemizzato, come sempre, arrivando ad affermare che laavesse poca personalità. Ma la verità è che la 18enne di Vigevano ha saputo compiere un percorso importante all’interno del programma. E così è riuscita a superare alcuni suoi limiti e trionfare con merito. Naturalmente anche gli altri, come Dustin, Marisol, Holden, Mida e Petit per citare solo i finalisti, stanno dicendo la loro con i loro lavori. E così anche in passato chi è arrivato ad un soffio dalla vittoria è riuscito a ritagliarsi un posto importante nel mondo della musica e in quello della danza.