Sinner stregati dalla racchetta I trionfi del numero 1 al mondo moltiplicano gli appassionati

(Di venerdì 5 luglio 2024) di Sonia Fardelli Effettoanche nei circoli di tennis aretini. Alcuni hanno registrato un aumento di iscritti anche del 20%, altri hanno fatto il sold out per i campi estivi dei bambini. Tutti hanno visto avvicinarsi sempre più gente ai loro impianti. Uno sport che comunque ad vanta una grande tradizione e che negli anni ha sfornato diversi campioni. I circoli principali ai cui gliaretini si affidano sono Circolo Tennis Giotto, Circolo Tennis , Junior Tennis Club e Sporting Club. Al Circolo Tennis Giotto l’effettonon ha stravolto però l’attività sportiva. "Noi già da anni abbiamo il sold out – dice il presidente Luca Benvenuti – con 1600 tesserati tra bambini e adulti. L’effetto, pazzesco dal punto di vista sociale, diciamo che ha prodotto un ritorno di massa, soprattutto tra gli adulti, al tennis classico.