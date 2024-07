Scarcerato maltratta di nuovo gli anziani genitori | 46enne torna in cella

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Villanterio (Pavia), 5 luglio 2024 -da poco, ha ripreso are glie così èto dietro le sbarre. Ieri pomeriggio, a Villanterio, a conclusione degli accertamenti, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto in flagranza del reato dimenti in famiglia undel luogo, nullafacente, già noto alle forze dell’ordine. In particolare, l’uomo, nel pomeriggio di ieri, ha ripetutamente minacciato di morte, mostrando anche un coltello che custodiva alla cintura, glidi 80 e 84 anni, ordinando loro di lasciargli l’abitazione. Le azioni minatorie e vessatorie nei confronti dei dueandavano avanti dal 2015 e si sono interrotte solamente dal maggio 2023 all’aprile 2024 quando in seguito a un sentenza definitiva di condanna per le medesime condotte denunciate dainel 2020, l’uomo aveva trascorso un periodo di detenzione in carcere.