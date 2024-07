Portico festa di mezza estate con l’Auser

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Si svolgerà sabato a, dalle 19 presso i giardini pubblici, ladideldie San Benedetto aperta al pubblico, con due iniziative: cena con pizza cotta al forno a legna, lasagne, porchetta e patatine fritte, dolce, acqua, vino e caffè; dalle 21 giochi popolari per grandi e piccoli. "Il ricavato – spiega il presidente Ezio Palli (terzo da sinistra) – sarà utilizzato per le attività istituzionali della nostra associazione" (info: Sauro Benedetti, 349.2532179 o Ezio Palli, 340.8990175).di, formata da molte decine di soci e guidata da diversi anni da Palli, svolge un prezioso servizio di volontariato per le persone che non sono dotate di mezzi di spostamento o non guidano l’auto per recarsi ai centri sociali o per visite sanitarie, in particolare a Forlì o altri centri della Romagna, grazie ad un gruppo di autisti volontari.