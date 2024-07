Perché la travolgente vittoria di Starmer non allevia l’impatto col disastro inglese

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 5 luglio 2024) “Rule Labur, Labur rule the waves” cantano ancora all’alba a Londra i laburisti di Sir Keirsulle note dell’inno patriottico della Gran Bretagna, dopo la lunga notte della storicache sorpassa di slancio tutte le precedenti affermazioni elettorali. Ben oltre la maggioranza assoluta, l’affermazione del Labur party si lascia dietro la voragine politica che ha inghiottito il partito Conservatore, insidiato per la prima volta dalla fondazione dai liberali ed eroso dai populisti di Nigel Farage. I Tory pagano i contraccolpi economici e sociali della Brexit e la contraddittoria leadership di 5 premier in 14 anni. Più che nero, il venerdì della totale débâcle dell’ultimo inquilino tory di Downing street, Rishi Sunak, è già passato alla storia come il giorno della quasi disintegrazione del più antico partito del Regno Unito con una con preventivata sconfitta che si é trasformata in un annichilimento.