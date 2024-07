Passeggiate facili in Lombardia le più belle | piramidi di pietra incontri con le marmotte e altre sorprese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Milano, 5 luglio 2024 – Percorsi in montagna. Itinerari lungo il lago. Sgambate nei parchi. Tutte con un minimo comune denominatore: essere alla portata anche degli escursionisti meno esperti (non pensate, però, di non fare almeno un po’ di fatica). Magari con figli al seguito, anche piccoli. L’estate è l’occasione buona per trascorrere una giornata all’aria aperta, alla scoperta dellezze naturalistiche di cui laè ricca. Ecco una scelta – ovviamente non onnicomprensiva – di” nella nostra regione. Lecco Alpe Giumello e giro ad anello del Monte Muggio Si parte dal paese di Casargo, in corrispondenza di un parcheggio a pagamento da cui ha origine un sentiero molto semplice da percorrere. Splendidi i panorami sul lago e le prealpi, che si aprono alla vista nel percorso punteggiato da prati e alpeggi.