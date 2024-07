Nidi e scuole dell’infanzia a corto di educatori | Pochi laureati costretti a rivolgerci a un mercato meno qualificato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Cercasiper i “” e insegnanti per le. A lanciare l’sos è Luca Iemmi, presidente della Fism, la Federazione italianamaterne. “La nostra rete di servizi educativi per bambini da zero a tre anni e le nostresono circa 9mila, il 35% della quota nazionale. Dei nostri trentamila docenti, il 15-20% andrà in pensione. Abbiamo bisogno di 6-7mila figure che facciamo fatica a trovare”. Il problema non è solo delleaderenti alla Fism ma anche delle statali e delle comunali. C’è una carenza di candidature che porta le strutture a dover assumere personale nonin deroga alla norma. Ma perché non si riescono a trovaree maestri di quelle che un tempo si chiamavano “materne”? “Dalle università ne vengono fuori in maniera insufficiente.