Memorial Fontana alla Meridiana Tseng e Collarini semifinalisti

(Di venerdì 5 luglio 2024) Sono il taiwanese, testa di serie numero 9, e l’argentino Andrea(nella foto) i primidel ‘’, ATP 75 in corso di svolgimento sui cambi del club ladi Casinalbo, i primidell’edizione 2024 che conferma, anche nei protagonisti del tabellone, la sua statura internazionale. Ad entrambi sono serviti il terzo set (e quasi tre ore di gioco) per arrivare al traguardo, dove aspettano i vincitori dei quarti che si sono disputati nel tardo pomeriggio allungandosi fino a sera, ovvero quello tra Ramos-Vinolas, testa di serie numero 1, e l’italiano Marcello Serafini nella parte alta e Roca Bat, testa di serie numero uno, e Federico Arnaboldi in quella bassa.ha estromesso Pellegrino, testa di serie numero 5, mentreha tolto dal tabellone il peruviano Varillas, che pure in forza della posizione numero 7 del seeding.