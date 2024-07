L’emotività va educata sin dall’età scolastica prima che sfoci in dramma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime tutto il suo cordoglio per l’ennesimo omicidio, commesso ai danni del genere femminile: un’altra vittima, una fisioterapista, Manuela Petrangeli, di 50 anni, a Roma, cade sotto i colpi di fucile a canne mozze sparati dal suo ex compagno, Gianluca Molinaro. Manuela è certamente un’altra vittima della barbarie, della possessività malata, che rende esseri umani somiglianti ad oggetti di proprietà personale. Nel corso degli anni, i casi di femminicidio stanno crescendo a un ritmo esponenziale: in Italia, indubbiamente, scarseggiano gli “anticorpi” per respingere la prepotenza che ha come origine la disparità di genere. Il corpo femminile nella pubblicità e nei prodotti d’intrattenimento è spesso strumentalizzato; la donna viene frequentemente esiliata a ruoli di subalternità, inoperosità e accondiscendenza rispetto ai partner maschili.