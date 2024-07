La stoccata di Geppi Cucciari al ministro Sangiuliano e a TeleMeloni | Applaudite qua non possiamo coprire i fischi

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 5 luglio 2024) Sta facendo molto discutere il caso del montaggio artefatto del Taormina Book Festival andato in onda su Rai Uno, con la contestazione del pubblico verso ilche è stata coperta e sostituita con degli applausi. Esattamente un anno fa il titolare della Cultura era stato protagonista di una clamorosa gaffe alla cerimonia finale del Premio Strega: incalzato ironicamente dalla conduttrice– membro della giuria del concorso letterario – aveva ammesso di non aver letto i libri finalisti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi) Quest’anno ilnon ha partecipato alla serata di gala dello Strega – andata in onda su Rai Tre ieri, giovedì 4 luglio, e culminata con la vittoria del romanzo “L’età fragile” di Donatello Di Pietrantonio – ma, che anche quest’anno ha condotto la premiazione, non ha risparmiato una frecciata ae alla Rai.