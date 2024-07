La squadra è rimasta senza palestra | Aiutateci a trovare una nuova sede

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) "una". È questo l’appello dell’ associazione sportiva Csb di Bollate. L’associazione di ginnastica ha appreso di non poter più svolgere la propria attività nelladi via Stelvio e a metà luglio, dopo 11 anni - attualmente con 200 atleti iscritti e 12 allenatori - saranno costretti a lasciare l’immobile. "Chiediamo aiuto al Comune, a privati, a cittadini che abbiano a disposizione un capannone necessario per svolgere l’attività di ginnastica artistica. C’eravamo rivolti ad agenzie immobiliari e le proposte che ci sono state presentate non avevano i requisiti minimi di spazi o altezze oppure erano in condizioni di totale abbandono. Non siamo un’azienda ma una associazione nata nel 1983 da mio padre e che vuole continuare a dare ai giovani la possibilità di praticare sport e continuare a crescere.