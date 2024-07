La famosa muore a soli 33 anni dopo l’intervento di chirurgia estetica

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 5 luglio 2024) È spirata martedì scorso, a33, per complicazioni seguite ad un intervento di. Il cuore dellamodella e influencer ha smesso di battere lasciando attonita tutta la comunità. I suoi profili social sono stati inondati da centinaia di messaggi di cordoglio da parte di amici e parenti oltre che dai followers abituati a seguire i suoi contenuti. () Leggi anche:lanciandosi in un pozzo e lascia un biglietto: choc in Italia Leggi anche: “Dov’è nascosto”, Giacomo Bozzoli in fugala condanna: la rivelazione del suocero Influencerin seguito ad un litfing ai glutei: cosa è successo Le circostanze della morte non sono ancora chiare. Tuttavia, sembra che la celebrità abbia avuto complicazioni a seguito di un intervento dia cui aveva deciso di sottoporsi lo scorso 23 giugno.