Il futsal torna a Correggio Mancava da 15 anni

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dopo oltre 15dalle esperienze die Dribbling Prato, il calcio a 5 Figc. E’ infatti partito ufficialmente il nuovo progetto che vedrà una squadra della Virtus, al via della prossima Serie D, una nuova sfida per la società che già partecipa ai campionati di calcio a 11 con la prima squadra (in Prima categoria) e la filiera del settore giovanile, fortemente voluta dal consigliere Vincenzo Aveni e dal responsabile del settoreLorenzo Beltrami. "Ci sono tanti ragazzi correggesi che giocano in giro per la provincia – spiega Aveni – e ci sembrava giusto dare loro un’opportunità di poter giocare anche a casa. Abbiamo già fatto un paio di ritrovi e c’è grande entusiasmo per questa nuova avventura".