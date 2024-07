Firenze una domenica al museo delle Cappelle Medicee con l’Elettrice Palatina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 - Nell'ambito della rassegna all'interno dei Musei del Bargello, appuntamentomattina con Anna Maria Luisa De' Medici al. Lo spettacolo sarà fruibile gratuitamente per i visitatori in possesso del regolare biglietto di ingresso ale andrà in scena il 7 luglio dalle ore 10 alle 12. Anna Maria de'Medici, Elettrice, ultima erede della casata Medici. E' a lei chedeve essere grata per l'eternità. Perché proprio lei per testamento lasciò allo stato toscano la grandissima collezione artistica che apparteneva alla famiglia e che ella ereditò dal fratello Gian Gastone, ultimo granduca della famiglia, alla sua morte nel 1737. La CompagniaSeggiole la celebra con lo spettacolo di Riccardo Ventrella, un incontro (im)possibile all'interno del, il luogo che ospita i sepolcri dell'illustre famiglia fiorentina nonché quello di Anna Maria