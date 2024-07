Firenze a Caterina Ceccuti la direzione della collana Noripios

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024), 3 luglio 2024 – Un noir moderno al femminile, che è anche riflessione sull’identità e sul senso di appartenenza, e l’autobiografia immaginaria (ma non troppo) di un medico di successo, narrata dalla vocesua badante. Due nuove uscite con cui l’editoresi confronta ora con la narrativa di stampo più classico, ora coi territori sfumati“non fiction”. Gli alberi muovono il vento (pp. 218, euro 15), opera dell’esordiente Margot Marrone, è in libreria dal 1° luglio, mentre Diario di una badante di Guido Barbagli, già autore del fortunato Non sei nessuno (2009), è in uscita a settembre.è una casa editrice fondata nel 2011 dal traduttore David Iori. Nel 2013 è stata assorbita dal gruppo editoriale Polistampa.