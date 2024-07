Fair Play Menarini Rigali | Grande emozione ricevere premio con grandi campioni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Firenze, 4 lug. - (Adnkronos) - "Sono molto emozionato diquesto, visto ipremiati in passato e quest'anno. E pensare che sono premiato anch'io è veramente uno spettacolo. Vestire, poi, la divisa del mio gruppo sportivo è un onore e mi permette di fare del mio sport una professione vera e propria e sono molto, molto contento di tutto questo". Lo ha detto il velocista Roberto, vice campione del mondo con la staffetta 4x100, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia della 28/a edizione delInternazionaleal Teatro Romano di Fiesole (Firenze), dove ha ricevuto ilper la categoria 'Tenacia e". "Per certi aspetti, mi sono avvicinato all'atletica tardi. Sono sempre stato molto sportivo, però l'atletica l'ho praticata quando ero già un po'cello quindi ho iniziato a prenderla seriamente negli ultimi anni e diciamo che, per fortuna, è andata bene", ha raccontato