Elezioni Uk la ricetta liberista non funziona più Ma ora per i Labour il compito non è facile

(Di venerdì 5 luglio 2024) I laburisti hanno fatto cappotto nelledi giovedì scorso, esito ampiamente previsto ma non per questo meno eclatante. Questo risultato si inserisce in un trend internazionale che sembra favorire nettamente chi sta all’opposizione. È successo un po’ dappertutto. In Italia con Meloni, in Argentina con Milei, in Francia con Le Pen, in Germania con l’ascesa di Afd, in India con Modi e così via, al di là delle opposte ideologie politiche. La crisi economica da inflazione ha messo alle corde chi sta al governo. L’illusione dell’elettore è pensare che chi si trova all’opposizione abbia delle ricette migliori. I cicli politici sono fatti così e hanno una loro irrazionale logica interna. La crisi dei conservatori inglesi ha avuto però proporzioni bibliche, e quindi c’è qualcosa di più.