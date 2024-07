Ecofibre celebra il suo anniversario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) È il trentesimo compleanno della, un’azienda di assoluta eccellenza nel campo del tessile edile, il tessuto non tessuto utilizzato nella costruzione delle strade. I grossi rotoli di tessuto non tessuto prodotto dalla dittavengono impiegati sotto il manto bituminoso, per dare stabilità all’asfalto, dalle piste ciclabili alle autostrade. Sulla facciata della sede di Montale dellasventolano decine di bandiere di tutti i paesi europei e anche extraeuropei dove si estende il vasto mercato dell’azienda. Sulla scrivania del titolare Federico Villani c’è la foto del babbo Ezio, fondatore della ditta e nella scrivania di fronte siede il figlio Filippo. Una linea di continuità familiare che è il nerbo di un’azienda che ha saputo svoltare alla fine degli anni novanta dal tessile tradizionale al tessuto non tessuto ed è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni con un aumento del fatturato del 50 per cento.