Confiscati beni per 100 milioni di euro a imprenditori in odor di camorra | investimenti sospetti a Bologna e Ravenna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 – Centodi: a tanto ammonta l’ingente patrimonio di società operanti nei settori dell'edilizia e immobiliare confiscato dagli uomini della Guardia di Finanza diche hanno agito insieme al Servizio centrale criminalità organizzata e con il supporto dei comandi provinciali di Napoli, Caserta, Benevento e Cosenza nell’operazione Omphalos. Il provvedimento di confisca è stato emesso dalla Corte di appello di Napoli. Isono risultati nella disponibilità di duedi origine campana, Antimo Morlando e Emanuele Di Spirito, condannati in via definita, a vario titolo, per concorso esterno in associazione di tipo camorristico e trasferimento fraudolento di valori anche aggravato dal metodo mafioso, ritenuti vicini ai clan Puca e Perfetto.