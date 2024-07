Comitato politiche macroprudenziali contenuti rischi Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024)per la stabilità finanziaria dell': è quanto è emerso dalla prima riunione delper le. Lo si legge in una nota che spiega che alla riunione hanno partecipato il governatore della Banca d'Fabio Panetta, che l'ha presieduta, il presidente della Consob, Paolo Savona, il presidente dell'Ivass, Luigi Federico Signorini, la presidente della Covip Francesca Balzani e il direttore generale del Tesoro Riccardo Barbieri Hermitte. All'inizio della riunione è stata discussa la bozza di regolamento interno del, che verrà approvata e pubblicata nei prossimi giorni. Successivamente si è discusso deiper la stabilità del sistema finanziariono. Sono stati esaminati, in particolare, iderivanti dalla congiuntura economica nazionale ed internazionale, dall'evoluzione dei mercati immobiliari in diversi Paesi e dall'andamento delle condizioni sui mercati finanziari; si è anche analizzata la dinamica degli investimenti in certificates da parte delle famigliene.