Cede un pannello di amianto mentre lavora sul tetto Muratore ferito in cantiere

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un altro grave infortunio sul lavoro in Brianza. Vittima un marocchino di 53 anni residente a Cinisello Balsamo, che stava effettuando dei lavori di rimozione della copertura inin unedile in via Valseriana, a Meda: all’improvviso unha ceduto, facendolo precipitare da circa due metri di altezza. L’infortunio è avvenuto ieri intorno alle 8.30. Immediata la chiamata ai soccorsi, attivati in codice rosso. Sul posto sono arrivate un’ambulanza di Avis Meda e un’automedica, i cui sanitari hanno prestato le prime cure al, le cui condizioni fortunatamente sono apparse meno gravi di quanto temuto. Ilè stato trasin codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza con diverse contusioni. In via Valseriana sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, per eseguire i rilievi dell’incidente, i vigili del fuoco e i tecnici di Ats Brianza, per accertare il rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro all’interno del