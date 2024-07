Capri giallo d’estate Luisa Spagnoli colora l’isola dei Faraglioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Uno scenario unico, un mare che brilla, un affresco naturale sullo sfondo deiè tutto questo e anche molto di più e dal dopoguerra è anche sinonimo di moda allegra, spensierata eta. Orasi è vestita di, colore icona di, marchio creato dalla grande imprenditrice umbra a inizio degli anni Venti che da allora ha sempre sede a Perugia. Una storia tutta italiana di talento, coraggio, tenacia e fantasia che oggi va a gonfie vele per il lavoro appassionato della presidente e direttrice creativa Nicolettae del figlio Nicola Barbarani che la affianca come Executive Vice President di. L’approdo ain occasione della brandizzazione di due luoghi splendidi come ’Da Luigi ai’ e ’La Canzone del Mare’, questa estate all’insegna dello stile femminile più ricercato e sofisticato.