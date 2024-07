Basket l’Italia rischia lo stesso fallimento del calcio Squadra senza né capo né coda nella sconfitta con Porto Rico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’estate dello sport italiano si è appena macchiata deltotale della nazionale diagli Europei in Germania, con la cocente eliminazione agli ottavi contro la Svizzera dopo un percorso comunque molto deludente. C’è un’altrachedi veder mancare completamente il suo obiettivo ed è l’Ital. Gli azzurri si troveranno a giocare domani contro la Lituania per restare in vita nel Preolimpico di San Juan e avere così ancora una chance di qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024. La portata delle due delusioni tranon è sicuramente la stessa, perchè il disastro degli uomini di Spalletti è sicuramente molto più fragoroso, ma anche la formazione di Gianmarco Pozzecco era partita per ilcon l’obiettivo di arrivare almeno alla finale del Preolimpico contro la Lituania e di giocarsi poi il tutto per tutto probabilmente da sfavorita contro Sabonis e compagni.