Astoria 10 lettori gratis Esce ’An American Saga’ diretto da Kevin Costner

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieciche, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisalaa partire dalle 20. In cartellone arriva Hit Man - Killer per caso. Il filmda Richard Linklater, segue le imprese di Gary Johnson (Glen Powell), un professore di psicologia un po’ impacciato, che vive con i suoi gatti e collabora sotto copertura per il dipartimento di polizia di New Orleans. Quando gli viene chiesto di fingersi un killer per sventare possibili omicidi e incastrare i mandanti, si rivela incredibilmente abile, grazie anche ai camaleontici travestimenti di cui è capace. La sua doppia e solida identità viene messa in crisi dall’affascinante Madison (Adria Arjona), che gli commissiona l’uccisione del marito.