Anna Tatangelo in bikini blu elettrico La perfezione

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’estate 2024 si sta rivelando una sfilata di. Da Elisabetta Canalis a Elodie, da Elisabetta Gregoraci a Diletta Leotta, le star del piccolo schermo stanno dettando legge sullo stile balneare e i costumi interi hanno lasciato il posto al ritorno del due pezzi. Dopo tanti scatti, è il turno diche, dopo essere tornata single in seguito alla fine della storia con Mattia Narducci, ha mostrato un costume blu Calzedonia che ha lasciato i suoi fan e follower senza fiato., ilblu in piscina La cantante ha postato su Instagram alcune foto che la ritraggono nella piscina di una spa, dove mostra un fisico perfetto messo ancora di più in risalto da un costume bluha scelto un modello molto minimal: reggiseno a triangolo, con allacciatura dietro il collo, e brasiliano che mostra tutta la tonicità del lato B.