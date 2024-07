Andrea Costa Iscrizione scoglio superato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Non ci si attendono sorprese nella giornata di oggi, termine ultimo per formalizzare l’al campionato di serie B Nazionale. L’è pronta ad affiggere regolarmente anche il suo nome nella lista delle formazioni aventi diritto al prossimo torneo e dare il via alla nuova stagione della rinnovata serie cadetta. Un primo passo formale per la sopravvivenza della società biancorossa, il cui futuro resta legato al passaggio di proprietà per poter dare il via alla nuova annata, e non solo. Intanto il primoda superare era quello legato all’, a cui ha provveduto l’attuale proprietà in questi giorni, per mano di Gian Piero Domenicali, sistemato con il pagamento della prima rata federale. Una via per lasciare maggior margine di manovra, e alcuni giorni di tempo in più, al Consorzio Imola Sport per poter arrivare a chiudere l’acquisizione del club.