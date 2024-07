Amalfi raccolta differenziata più facile con l’app Junker

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: 5 minutiLadiventa sempre più innovativa e all’avanguardia. Niente più dubbi davanti ai cestini della, né confusione per un eventuale cambiamento nei calendari del porta a porta. Adarrivaper lache ogni giorno aiuta 3 milioni di italiani a gestire in modo corretto e sostenibile i propri rifiuti. L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Daniele Milano, ha infatti deciso di dare una svolta digitale al sistema didei rifiuti, adottando questa applicazione, presente in più di presente in più di 2500 Comuni italiani, con un’ampia diffusione in Campania, con oltre 100mila utenti e 63 Comuni abbonati, di cui 15 in provincia di Salerno.