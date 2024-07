Agguato in strada Fisioterapista uccisa con un colpo di fucile Il suo ex si costituisce

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Manuela Petrangeli, 50 anni,, mamma di un bambino di nove anni, lascia questo mondo – il suo mondo – in un pomeriggio romano di sole, rabbia e dolore. A toglierle la vita è l’ex compagno Gianluca Molinaro, 53 anni, operatore socio sanitario: le spara senza pietà con una canne mozze, vaga per la periferia e poi va a costituirsi dai carabinieri. L’ennesimo femminicidio – brutale e crudele – matura per, in via degli Orseolo, la traversa di via Portuense che la vittima imbocca ogni giorno per entrare e uscire da Villa Sandra – struttura riabilitativa accreditata col servizio sanitario nazionale – dove le sue capacità sono apprezzate da pazienti, colleghi e dirigenti. Aveva da poco firmato il contratto. "Era tranquilla", confidano i colleghi.