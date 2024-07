Wimbledon 2024 Day 4 | i Murrays ma non solo Tanta Gran Bretagna sul Centre e sul N1 Court

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) C’è un pre e un post Andy Murray a. L’All England Lawn Tennis & Croquet Club è stato teatro di un tris di imprese da parte del tennista scozzese, due volte vincitore dei Championships e oro olimpico a Londra nel 2012. Martedì avrebbe dovuto calcare l’erba delper l’ultima volta in singolare contro il ceco Machac ma la recente operazione alla schiena glielo ha impedito. Oggi, in coppia con il fratello Jamie ci riprova. I due hanno ricevuto una wild card per il torneo di doppio e gli organizzatori si sono concessi uno strappo alla regola nello stilare l’ordine di gioco odierno: non 3 singoli in programma sul Centrale, bensì 2 + 1 doppio, che è ovviamente quello dei due Murray contro la forte coppia australiana composta da Hijikata e Peers.