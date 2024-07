Wimbledon 2024 Darderi | Musetti un campione partita che mi farà crescere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Sono contento del livello espresso oggi sul campo, dopo poche settimane su erba sono soddisfatto di come ho affrontato un grandecome Lorenzo. E’ stata una vera battaglia ma alla fine lui ha messo in campo qualcosa in più e se l’è meritata. E’ stata unamolto tirata, l’ho affrontata nel modo giusto e fisicamente mi sono presentato bene. Peccato”. Queste le parole di Luciano, riportate da LaPresse, in conferenza stampa dopo il ko contro Lorenzonel derby italiano del secondo turno di: “È girata quando ho perso la concentrazione su qualche servizio, sui campi in erba tutto gira su due o tre punti. Giocare quattro ore su erba a questo livello non è mai facile, sono partite che mi faranno