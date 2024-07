Volley femminile Europei U22 Mencarelli | In semifinale servirà più continuità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Domani, venerdì 5 luglio, la Nazionale U22 scenderà nuovamente in campo neglidiin corso in Salento. Al Palazzetto dello Sport di Lecce, le ragazze allenate da coach Marcoaffronteranno la Polonia indopo un ottimo percorso nella fase a pool, in cui le Azzurrine hanno conquistato tre vittorie sue tre, e tutte per 3-0. Ma, secondo, domanialzare ancora di più l’asticella: “Il bilancio che faccio al termine di questa fase a gironi è positivo. Riconosco alle ragazze di essere sul ‘pezzo’. È un’Italia focalizzata sull’obiettivo e alla continua ricerca della miglior performance – ha spiegato il ct –. Contro la Polonia indovremo aggiungere maggiore, che è mancata nelle precedenti tre gare giocate qui a Lecce.