Valentino Rossi di nuovo papà in arrivo la seconda figlia

(Di giovedì 4 luglio 2024)di. Il nove volte campione del mondo e la sua compagna Francesca Sofia Novello aspettano il secondo figlio. A dare l’annuncio è stato lo stesso 45enne pilota su Instagram giocando con il suo soprannome. “È sicuramente una femmina Dottore! – si legge infatti accanto alle foto in cui indossa camice e stetoscopio – . La Franci è incinta, aspettiamo un’altra bambina”.è già padre della piccola Giulietta nata a marzo del 2022. La primaera arrivata quasi come una sorpresa per la coppia che forma una famiglia da molti anni. Proprio lei, subito dopo l’esperienza sul palco del Teatro Ariston del Festival di Sanremo come conduttrice, aveva dichiarato di non avere in programma di avere figli in tempi imminenti.